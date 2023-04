Pavlína Filipovská se objevila ve společnosti. Herečka má stále energie na rozdávání

Pavlína Filipovská má stále energie na rozdávání. Super.cz

Pavlína Filipovská se po delší době objevila ve společnosti a hned jí byla plná místnost. Letos oslaví úctyhodných 82 let, ale svou vitalitou strčí do kapsy i o polovinu mladší kolegyně, a navíc ji neopouští humor.

„Já se cítím dobře, protože já potřebuji být mezi lidmi. To mám po tatínkovi a je to lidská přirozenost taková, že my komedianti tíhneme k tomu, abychom měli kolem sebe shromážděný lidi a abychom viděli kolem sebe živé oči,“ svěřila se s úsměvem Super.cz.

My jsme si s paní Filipovskou povídali na tiskové konferenci k připravovanému koncertu Orchestru Karla Vlacha v Kongresovém centru, kde vystoupí například Václav Noid Bárta (42) nebo Tereza Mašková (26). Právě na dobu, kdy zpívala s těmito hudebníky, nemůže Pavlína zapomenout. „Proto jsem tady, abych vzdala hold těm létům, která jsem měla možnost trávit ve společnosti pana Vlacha, Yvetty Simonové, Milana Chladila. S nimi je radost si stoupnout k mikrofonu a je tu docela i šance, že já, bezhlasá, vypadám, že zpívám," zavzpomínala se smíchem úžasná Pavlína Filipovská. ■