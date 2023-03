Spadnou, nebo nespadnou? Britská královna jo-jo efektu trpící artritidou oblékla plavky, které odhalily i to, co neměly

Chanelle Hayes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Chanelle se zabývá fenoménem body positivity, neboli přijetím vlastního těla takového, jaké je, bez ohledu na jeho váhu nebo tvar. Poté, co shodila padesát kilo, se klidně ukazuje v plavkách, a to i přesto, že na jejím těle razantní úbytek váhy zanechal stopy. Nedávno ovšem přiznala, že i když jí nevadí tělo odhalovat, uvnitř se příliš šťastně necítí a zvažuje plastickou operaci břicha a prsou. Maminka dvou dětí navíc kvůli velkým změnám váhy bojuje s osteoartrózou a prozradila, že trpí velkými bolestmi.

S dobrou náladou si ale vyrazila na dovolenou do španělského Tenerife, kde si na tamní pláži užívala jen v miniaturních plavkách. Nejenže v nich Chanelle odhalila své nohy a břicho, vrchní část plavek bez ramínek vůbec nedržela dobře a snad bylo jen otázkou času, kdy vykoukne něco, co nemá. Chanelle si ještě stihla udělat pěkná selfíčka, ve chvíli, kdy si stahovala vlasy do culíku, to už ovšem bikiny vzdaly, a moderátorka tak odhalila skoro celá ňadra. ■