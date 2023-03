Kdybych teď zemřel, nechci zůstat jen Pavlem z Ulice. Jan Řezníček promluvil o seriálu i nové práci

Jan Řezníček promluvil o své nové roli i účinkování v Ulici. Super.cz

„Je to už šest let, co jsem v Ulici, což mě samotného překvapuje, jak dlouho to je. Pořád mě to baví, někdy je ta linka upozaděná, někdy je zase intenzivnější. Je to takové nárazové. Baví mě to, nemluvě o lidech. Je to taková rodinka,“ svěřil se Honza pro Super.cz se slovy, že by ovšem byl rád, kdyby s touto rolí nezůstal spjatý až do konce života, jak už to v některých případech bývá.

„Říkal jsem si, že kdybych teď umřel, tak vyjde článek, že zemřel Pavel z Ulice, a to bude to jediné. Takže jsem si řekl, že než umřu, bylo by dobrý, kdyby to bylo, že zemřel herec Jan Řezníček a ne Pavel z Ulice,“ svěřil se herec se svou tužbou s úsměvem.

Aktuálně Honza intenzivně zkouší svou novou roli v Divadle Bez zábradlí, kde si zahraje po boku Dany Morávkové (51) a Karla Zimy (51) ve hře Bavič. „Hraji bulvárního novináře. V Divadle Bez zábradlí je to moje doposud největší role,“ podotkl. ■