Jedna z nejkrásnějších fitnessek o návratu na prkna: Priority mám teď jinde, říká Timea Trajtelová

Přesto se jí v životě dál daří. V roce 2019 se provdala za svého partnera Petra a v roce 2021 spolu na svět přivítali syna Matthewa. Roli maminky si dle svých slov užívá.

„Co se týká rodinného života i práce, tak jsme s manželem racionální lidé. Tak trochu jsme čekali, co přijde. Samozřejmě člověk vnímá, jak je to krásné, a zároveň si uvědomuje, že je to i náročné. S mateřstvím se sžívám dobře, mám velkou podporu od manžela, ale také máme naše maminky, které Mattyho zbožňují a líbí se mi, že ho vychováváme spolu jako rodina. Je to krásné období a užíváme si to,“ svěřila se Timea pro Super.cz se slovy, že se kromě mateřství také věnuje podnikání. O návratu na fitness prkna zatím neuvažuje.

„Když vidím ty soutěže a pódium, tak bych si tam vyběhla, je to moje vášeň. Ale prioritou je mi teď můj syn a moje značka. Takhle mi to sedí a nedokážu si představit, že bych do toho zařadila ještě tuhle aktivní kariéru. K cvičení se stále nemůžu dostat. Přiznám se, že v tomto teď nejsem úplně motivující člověk, ale ta láska k pódiu je velká, takže člověk nikdy neví,“ dodala s úsměvem ■