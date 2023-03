Horká favoritka na titul Miss Czech Republic randí s mladým zpěvákem: Poprvé se ukázali ve společnosti

Justýna Zedníková vyvedla přítele. Je to nový objev hudební scény. Super.cz

Modelka a horká favoritka na vítězku Miss Czech Republic Justýna Zedníková se poprvé objevila ve společnosti se svým partnerem, zpěvákem a novým objevem hudební scény Simonem Oppem. Toho by ale pod maskou poznal opravdu jen málokdo, do očí se mu na dekadentním plese plném masek dívat nedalo.

"Požádali jsme o pomoc se stylingem Sama Dolceho, a ten nám tyto outfity vymyslel," řekla Super.cz Justýna, která na rozdíl od Simona viděla na cestu.

"Cítím se v tom skvěle. Trošku zamlženě, moc přes to nevidím, ale je to fajn," smál se Simon, kterému se obtížně i pilo. "Já alespoň vidím na cestu, moc se mi to líbí," dodala s úsměvem jeho krásná partnerka. Simon Opp patří k talentovaným mladým zpěvákům. Přirovnávají ho například k Mikolasi Josefovi. Na svém kontě má například úspěšný sing Lookin’out, lookin’in. ■