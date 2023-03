Slzy dojetí a spousta smíchu. Monica z Přátel dostala hvězdu slávy. Ukázala dceru, přítele a sešla se s Rachel a Phoebe

Courteney Cox přišly podpořit bývalé kolegyně i dcera Coco. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Herečka se oficiálně stala 2750. osobou, která získala svou hvězdu. Na akci nechyběla její kolegyně, herečka Laura Dern (56), dlouholetý přítel Johnny McDaid (46) a dcera Coco Arquette (18), kterou má se svým bývalým manželem Davidem Arquettem (51). Podpořit svou kamarádku ale přišly i Jennifer Aniston (54) a Lisa Kudrow (59), se kterými se Courteney před lety proslavila v seriálu Přátelé.

„Jsme velmi poctěni, že tu dnes můžeme stát jako tvoje kolegyně, přítelkyně a tvá rodina, tvé sestry,“ započala Jennifer Aniston podle magazínu ET svůj projev. „Potkaly jsme se už skoro před třiceti lety,“ pokračovala Lisa Kudrow, které ale do řeči vpadla Jennifer s tím, že třicet let to určitě není, že to musí být překlep.

„Být přítelkyně s Courteney znamená být rodina s Courteney. A může za to ona. Od chvíle, kdy jsme se potkaly, byla velmi přátelská a zajímala se o nás,“ pokračovala seriálová Rachel. Obě dámy pak proslov zakončily slovy, že je herečka krásná, talentovaná a také dobrá lidská bytost. A také velmi zábavná, která ostatní vždy uměla rozesmát. Courteney pak vyjádřila svou vděčnost za to, že jsou s ní na odhalení hvězdy všichni její přátelé.

Herečka se na obrazovce začala objevovat už v osmdesátých letech minulého století, seriál Přátelé se pak natáčel od roku 1994 do roku 2004. V budoucnu se vrátí ve své roli Gale Weathers v šestém díle úspěšné série Vřískot. Její kolegyně Jennifer Aniston získala svou hvězdu už v roce 2012. ■