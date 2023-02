Poslední fotka, než budu vypadat jako koule: Těhotná Myslivcová se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách

Dominika Myslivcová čeká miminko. Foto: Se souhlasem D. Myslivcové

Užívá si v pětihvězdičkovém hotelu ve slovenských Tatrách, kde odpočívá v luxusním spa. "S dovolením sem ještě odložím ty své křivky, než začnu připomínat kouli," okomentovala snímek Myslivcová.

Že čeká miminko, se dozvěděla den před Štědrým dnem. "U přípravy bramborového salátu. Jen tak ze srandy jsem si odběhla udělat těhotenský test, protože jsem měla pár dnů zpoždění. A nikdy, přísahám, nikdy by mě nenapadlo, co na něm uvidím. Na ten moment se prostě nedá připravit. Doslova to se mnou málem šlehlo, nevěděla jsem, jestli se mám smát, nebo brečet. Totální zmatenost! A to hlavně z toho důvodu, že jsme se o miminko nijak usilovně nesnažili, bavili jsme se, že třeba jednou, ale koho by napadlo, že hned,“ dodala šťastná nastávající maminka. ■