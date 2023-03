Nemilé překvapení na začátku vztahu. Meghan byla zklamaná, jak málo peněz má Harry, prozradil královský expert

Harry a Meghan Profimedia.cz

Začala chodit s princem, ale čekala, že jeho konto bude tučnější. Královský expert Tom Bower se nebál popsat zklamání, které měla Meghan (41) zažít poté, co se stala Harryho (38) přítelkyní.

Královský expert v loňském roce napsal knihu Pomsta: Meghan, Harry a válka mezi Windsory, která se zabývá zákulisím vztahů v královské rodině. V rozhovoru pro Daily Mail teď navíc popsal Meghan jako „posedlou penězi“. „Překvapením a velkým zklamáním pro ni bylo, že měl princ Harry velmi málo peněz. Představovala si, že bude mít stovky milionů, ne-li miliard, a teď si to musí vynahradit,“ řekl Bower, který zároveň dodal, že Meghan by podle něj chtěla jezdit ve velkých cadillacích a mít soukromé tryskáče na povel.

Harry a Meghan se vzdali svých královských povinností v roce 2020 a v Americe později založili Archewell Productions. Společnost má produkovat programy, které „informují, povznášejí a inspirují“. Podle magazínu Page Six podepsali smlouvu s Netflixem, jejíž hodnota se odhaduje na 100 až 150 milionů dolarů. A v roce 2021 stejný magazín informoval o tom, že Harry obdržel 20 milionů dolarů jako zálohu za svou autobiografickou knihu.

Královský expert se navíc obává toho, že by Harry a Meghan svou přítomností mohli zkazit korunovaci krále Karla III., která je naplánována na 6. května. Očekává se, že přes spory s královskou rodinou dostanou pozvánku a podle Toma Bowera by pak mohli zastínit samotnou korunovaci, pokud do Anglie skutečně dorazí. ■