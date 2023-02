Maruška z VyVolených se raduje, čeká druhé dítě. Někdejší hvězdu obrazovek byste dnes nepoznali

Marie Kovácsová Foto: Ladislav Křivan / CNC / Profimedia

Kdo před 17 lety sledoval druhou řadu reality show VyVolení, jistě si pamatuje na Marii Kovácsovou. Potetovaná blondýnka patřila k nejvýraznějším účastníkům. Dnes žije spokojeným rodinným životem, do kterého brzy přibyde další člen.

Těhotenství Maruška oznámila fotografií, na níž v ruce drží fotku z ultrazvuku. „Tak prý potřebujeme větší auto,“ napsala k ní.

S partnerem Filipem Drnkem už vychovávají tři děti. Z předchozího vztahu má Maruška syna Tobiáše, Filip má z předešlého manželství dvě dcery.

Že by si přála ještě jedno dítě, prozradila i v rozhovoru pro Super.cz na podzim předloňského roku. „Já bych se na to cítila, Filip už trošku méně. Malinké jsou dva roky, nespí v noci. Až bude v tomhle lepší a Filip zapomene na to noční vstávání, tak s tím možná zase přijdu,“ řekla tehdy Kovácsová. ■