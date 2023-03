Dana Morávková o téměř dvacetiletém poutu s Janem Čenským: Funguje mezi námi chemie, svěřila se

Dana Morávková promluvila o přátelství s Janem Čenským. Super.cz

Bok po boku si zahráli v divadle, seriálech a nějakou dobu spolu moderují Víkendovou Snídani.

"Honza Čenský je mým velkým parťákem, se kterým spolupracuji už devatenáct let. Nově moderujeme i Víkendovou Snídani a moc nás to baví,“ svěřila se Dana pro Super.cz se slovy, že právě díky Honzovi věří na přátelství mezi mužem a ženou.

"Jsem asi jedna z mála žen, která tomuto přátelství věří. Je pravda, že spolu nejezdíme na dovolené, nechodíme spolu na kávičky ani spolu nepijeme na baru, na to není čas. Ale myslím, že to kamarádství a pracovní pouto máme opravdu veliké. Funguje mezi námi ta chemie a myslím si, že to lidé cítí, ať už se na nás jdou podívat do divadla, nebo nás vidí v televizi,“ prozradila.

Pokud jde o moderování Víkendové Snídaně, tak je to pracovní příležitost, ve které se skutečně našla. Občasná absence několika víkendových hodin prý herečce nechybí.

„Je tam skvělá parta. Zvou nám tak skvělé hosty, že vždy když v neděli končíme, tak mi připadá, že to byly malé Vánoce. Jsou to čtyři hodiny živého vysílání, nezdá se to, je to docela hodně práce, ale mě to tak moc baví, že bych byla spokojená, kdyby to bylo až do odpoledne,“ dodala šarmantní herečka s úsměvem. ■