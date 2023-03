Žádný comeback ve čtyřech nečekejte. Skupina Holki znovu řekla bývalé člence jasné NE

Možný návrat poslední členky se nekoná. Holki řekly své bývalé kolegyni jasné ne Super.cz

„Určitě ne, ale my máme normální vztah, není tady žádná zášť z naší strany, takže nevidím důvod, proč se nepřivítat hezky,“ svěřila se Super.cz Kateřina Brzobohatá.

Na večírku ale chyběla Radana, která právě Kláře dlouhá léta od jejího odchodu nemohla přijít na jméno. "Ta je se synem na prázdninách,“ práskla svou kolegyni Nikola Šobichová.

Neváhali jsme a zeptali jsme se i Kláry, která před dvaceti lety z Holek odešla. Dokázala by si představit, že by zkusila přemluvit Holki, aby ji opět vzaly i přes jejich jasné rozhodnutí zpět? „Já jsem v pohodě, uvidíme, co přinese budoucnost, já sama nevím a nemůžu mluvit za druhou stranu. Kdyby to měla být hostovačka nebo speciální akce, tak asi ano, pokud by to tedy přišlo i z druhé strany,“ svěřila se Klára Super.cz. ■