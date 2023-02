Adamovi ze Survivoru nevyšel další vztah: Ex Agáty a sexy vokalistka Ewy Farne ohlásili rozchod

Radka a Adam už netvoří pár. Herminapress

"Oba nás to strašně mrzí, snažili jsme se, ale někdy je těžký propojit dva světy, a ještě mezi dvěma lidmi, kteří mají v sobě takový oheň, jako máme my s Radkou," přiznal Raiter, který před Pavlovčinovou chodil s Agátou Hanychovou (37).

"Máme a budeme se mít rádi, ale naše cesty se rozdělily. Je to určitý neúspěch. Ale když to nejde, je lepší jít dál. Určitě oba budeme šťastní a jdeme dál. S Radkou jsme v pohodě, v kontaktu určitě budeme, rádi se mít budeme. Je nám to líto," dodal Raiter.

Radka pak jen dodala, že pejsek, kterého si společně pořídili, zůstane u Adama. Je pro ni důležité, aby měl pes jeden domov a ten nestřídal. ■