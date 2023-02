Muž roku před Survivorem prošel Výměnou manželek: Během natáčení se jeho partnerka dozvěděla, že je těhotná

Výměna manželek Super.cz

Těhotenství ve Výměně manželek, to tady ještě nebylo. Ve středečním díle se tentokrát objeví Muž roku Josef Kůrka, který aktuálně bojuje o přežití v reality show Survivor. Před odjezdem do exotiky ale se svou půvabnou přítelkyní Angie Mangombe, účastnicí reality show LikeHouse, prošli ještě jedním pořadem, během kterého se dozvěděli, že budou rodiči.

Angie se dostala na venkov, kde se starala o hospodářská zvířata. Druhá rodina žije ve vesnici Zlaté Hory. Vlastní velký dům s rozsáhlým hospodářstvím. Věra (42) pracuje jako pokojská. Její partner Jirka (38) se živí jako horník. Spolu mají syna Samuela (10 let), který chodí do 5. třídy. Do Výměny manželek rodinu přihlásila Věrka, která by divákům ráda ukázala, co obnáší život spojený s péčí o zvířata.

Angie pečuje o zvířata a dozví se během natáčení radostnou novinku, Josef Kůrka vysvětluje své náhradní partnerce, čím se vlastně živí. Mediální svět a sociální sítě zkrátka nejsou pro každého. A zatímco některé čerstvě těhotné ženy si informaci úzkostlivě tají, půvabná influencerka se ukáže na kameru i s těhotenským testem.

Vedle toho otevřeně promluví o úvahách o potratu. „Chce se mi zvracet a přitom nezvracím, necítím se ve své kůži, mám podezření, jestli nejsem těhotná,“ svěří se na kameru influencerka. „Nemám strach, co Pepa řekne, myslím, že by na to reagoval, že bychom si to nechat měli," uvažuje ze začátku Angie. „Moje mamka taky chtěla jít na potrat a zjistila to pozdě, teď si říkám, že bych tady nebyla, že by to byla škoda,“ dodá Angie na kameru. U lékaře si následně těhotenství potvrdí. Dnes už víme, že k potratu nedošlo a dvojici čeká krásné životní období. ■