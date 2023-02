Tato kráska je nejoblíbenější cage girl organizace MMA Oktagon: Krev mi nevadí, z úsměvů mě bolely tváře

Sandra Šinová je nejoblíbenější cage girl organizace Oktagon MMA. Foto: Super.cz/se souhlasem Oktagon MMA

Tou nejoblíbenější cage girl výše zmíněné organizace se dle aktuálního hlasování fanoušků stala exotická kráska Sandra Šinová, která o své výhře původně ani nevěděla. Avšak tuší, proč pro ni fanoušci hlasovali.

„Všimla jsem si toho úplnou náhodou. Z holek, pro které se dalo hlasovat, jsem tam poměrně nejdéle. Možná je to i tím, že se s fanoušky snažím o dost víc komunikovat. Nenápadné mrknutí do kamery nebo úsměv z klece na fanoušky, když ukazuji, jaké kolo bude začínat. Nikdy se při chůzi nekoukám do prázdna. Určitě mi přidalo i to, že jsem jiná, což beru,“ svěřila se Sandra, která je na rozdíl od mnohých svých kolegyň zcela přírodní.

Sandře byl do vínku nadělen nejen půvab, ale nemusí si dělat přílišné starosti ani s postavou.

„Je pravda, že mám velmi dobré geny, takže se nemusím moc přemáhat, abych měla takovou postavu. Stačí mi, když si párkrát do týdne zlehka zacvičím. Stravu také příliš neřeším, jen si hlídám dostatek bílkovin a mám ráda ovesné vločky, které jsou plné vlákniny,“ prozradila.

Ač se může zdát, že je práce cage girl pohodová záležitost, vždy tomu tak není. Nehledě na to, že rozhodně není pro slabší povahy.

„Tahle práce je náročná hlavně časově. Zabere dva dny i s cestou, ale není to nic, co by mi vadilo. Pak následuje turnaj, který může trvat od šesti večer klidně i do jedné hodiny ranní. Nezdá se to, ale ne každý by se dokázal několik hodin neustále usmívat do kamery. Pamatuji si, že mě z toho ze začátku bolely tváře,“ vysvětlila s úsměvem a slovy, že nemá problém ani s krví, která je skutečně všudypřítomná.

Také má jasno, kdo patří mezi její nejoblíbenější zápasníky. „Rony Paradeiser, Samuel ‚Pirát‘ Krištofič a Losene Keita,“ dodala. ■