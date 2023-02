Kolega ji na pódiu upozornil na málem vypadlé ňadro. Mizernou náladu měla herečka už předtím

Aubrey Plaza Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Záběry, které se staly virálními, Aubrey zachycují ve chvíli, kdy herci stojí na pódiu a děkují. F. Murray Abraham v projevu uctil památku obětí zemětřesení v Sýrii a v Turecku a uvedl, že se modlí za mír na Ukrajině a v Rusku, poté zakřičel „Jednota navždy!“ a všichni se začali objímat a tleskat. V tu chvíli kamery zabraly, jak se Aubrey zatváří otráveně a řekne „Ježíši Kriste“. Zda to byla reakce na kolegova slova, není jasné. Později se objevila informace, že herečku rozladilo, že na pódiu v chumlu lidí málem dostala loktem.

Už tak rozladěnou herečku pak nepotěšilo ani to, co jí pošeptal jiný kolega, Jon Gries. Plaza se poté vyděsila a začala si upravovat pruh látky zakrývající prsa. Diváci se proto domnívají, že ji upozornil na nehodu, která by se jí mohla stát. Šaty značky Michael Kors skutečně vyžadovaly nejvyšší opatrnost.

Proč se Aubrey Plaza chovala tak divně? komentovali diváci při pohledu na herečku