Jako chameleon! Česká topmodelka překvapila v paruce a v zatraceně sexy overalu

Topmodelka Denisa Dvořáková (31) oslnila kostýmem na dekadentním plese, jehož téma se neslo v duchu superhrdinů. Denisa si vzala na pomoc stylistu Filipa Vaňka. "Dnes jsem se připravovala asi dvě hodiny. Šaty jsem si vybrala už minulý týden a poté se každý den něco dolaďovalo. Miluju změny, zkoušení nových věcí s vlasy, dnes to je ale paruka," řekla Super.cz Denisa, která vyrazila na Ples Sobje s přáteli.

"Partner tu není, mám tu spoustu známých, užiji si to s nimi," prozradila Denisa, která s partnerem plánuje i dovolenou v exotice. Zatím ale nemají jasno.

"Plánovali jsme útěk do tepla. Letos tu zimu moc nedávám. Plánovali jsme Thajsko a Bali, ještě není nic pevně dané, uvidíme," dodala Denisa, která se věnuje modelingu již šestnáct let a stále létá pracovně do zahraničí.

"Partner moji práci respektuje. Vadilo mi necestování a sezení doma. Potřebuju na chvíli odjet, pak se na partnera i přátele víc těším," uzavřela. ■