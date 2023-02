Královna hororů i výstřihů: Jamie Lee Curtis vynesla dva sexy modely po sobě. A rozčílil ji dotaz redaktora

Jamie Lee Curtis Foto: ČTK / AP / Chris Pizzello

Ten sklízí úspěchy u filmařů i diváků, od svého uvedení na konci března 2022 vydělal přes sto milionů dolarů (rozpočet byl přitom cca čtvrtinový). Velké šance má také na blížících se Oscarech, kde je nominován v 11 kategoriích.

Na sobotních PGA Awards bodoval v kategorii hraných filmů a opanoval také nedělní SAG Awards. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli získala Michelle Yeoh, ve vedlejších rolích byli oceněni Ke Huy Quan a právě Jamie Lee Curtis.

Ke galavečerům patří také rozhovory s médii. V tom sobotním pro magazín Deadline došlo i na téma vystoupení Ariany DeBose na cenách BAFTA, jichž se Lee Curtis také zúčastnila. Zpěvačka za rapování sklidila velkou kritiku, Lee Curtis téma rozčílilo. „Není mi jasné, co se sakra lidem nezdálo. Je (DeBose) to fantastický talent a kritici by sakra měli zavřít hubu, dát si pohov a nechat tu ženu, aby zazářila, protože je úžasná. Je ú-žas-ná!“ řekla naštvaně. ■