Božská Adele se prý zasnoubila: Jejím vyvoleným je vlivný sportovní agent Paul Rich

Adele a Paul Rich začátkem měsíce na Super Bowlu Profimedia.cz

Jedna z nejúspěšnějších zpěvaček Adele (34) se údajně zasnoubila se svým partnerem Paulem Richem, alespoň to hlásají zahraniční média s odkazem na ‚velmi důvěryhodný zdroj‘ z hudebního průmyslu. Svatbu navíc prý zpěvačka nechce oddalovat a chystá ji už na léto.

S informací přišel jako první bulvární server Deux Moi a později ji převzala i ostatní média. Maminka desetiletého syna Angela, jehož má s exmanželem Simonem Koneckim, loni pro magazín Elle přiznala, že je do Paula skutečně blázen. "Nikdy jsem nebyla tak moc zamilovaná. Jsem jím posedlá," vyznala se zpěvačka s tím, že rozhodně chce mít ještě další děti.

Ve spojitosti s informací, že pár posunul vztah na další metu, se nyní hovoří také o obrovském diamantovém prstenu, který se zpěvačce třpytil na prstě o víkendu během jejího koncertu v lasvegaském Caesars Palace. Tam má Adele od loňského listopadu svou sérii koncertů.

Jenže s tímto prstenem se zpěvačka poprvé ukázala již loni v únoru. Pokud by se skutečně jednalo o onen zásnubní prsten, znamenalo by to, že už jsou zasnoubeni celý rok. Pár ale oficiálně tento krok nikdy nepotvrdil. ■