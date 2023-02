Pozor, padá hvězda! Jessica Chastain se cestou pro filmovou cenu zamotala do honosné róby. A její reakce?

Jessica Chastain upadla cestou pro filmovou cenu. Profimedia.cz

Chastain si z víkendových SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) odnesla sošku pro nejlepší herečku v televizním filmu nebo minisérii (za dramatickou minisérii George a Tammy). Když si pro cenu šla, na schodech vedoucích na pódium se jí zapletly nohy do róby a malér byl na světě.

„Jessica Chastain právě uctila pád Jennifer Lawrence,“ žertovali diváci.

V děkovné řeči pak Chastain vzpomněla zesnulého kolegu Philipa Seymoura Hoffmana a začínajícím hercům vzkázala, aby si šli za svým snem.

„V New Yorku teď účinkuji ve hře Domeček pro panenky a po každém představení jdu pozdravit diváky, mezi nimiž je mnoho začínajících herců, kteří mi vyprávějí své příběhy. A to mi připomíná dobu, kdy jsem byla na univerzitě,“ uvedla herečka.

„Philip Seymour Hoffman přišel do naší třídy, vyprávěl frustrující zkušenosti z konkurzů a dodal nám odvahu pokračovat, i když jsme měli pocit, že se na nás nikdo nedívá. Na závěr své řeči uvedl, že se těší na spolupráci s každým z nás. A to mě šokovalo, protože najednou to znělo skutečně. O pár let později se to opravdu stalo skutečností a já jsem si s ním zahrála,“ dodala Chastain.

Vzpomínku sdílela, protože síla myšlenky je podle ní obrovská. „Pokračujte, máte to na dosah. A já se těším, až s vámi budu pracovat. Vidíme se před kamerou, mám vás ráda,“ vzkázala všem aspirujícím hercům. ■