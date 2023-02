Radka Třeštíková se vyfotila úplně nahá a nevyhnula se negativním komentářům. Padla i slova o zoufalství

Radka Třeštíková se odhalování nebojí. Michaela Feuereislová

„Krásně si vyzdobte domov. Prodávám popcorn pro ty, kteří si sem přišli přečíst komentáře,“ napsala k fotografii, kde se dle očekávání rozjela pořádná diskuze.

Fanoušci zahrnuli Radku chválou, ale také otázkami, proč se vlastně odhaluje.

"Zoufalé ženy dělají zoufalé činy. Myslím, že se to k vám nehodí. Byla jste zajímavější, když jste byla svá,“ napsal jeden z rýpalů, jehož komentář vzala Radka s nadhledem.

„Místo toho, abyste ocenil, jak mám doma uklizeno, tak řešíte blbosti. Příště tam nechám bordel,“ vzkázala.

Radka se do diskuze zapojila poměrně aktivně, a tak odpověděla další fanynce, která také nechápe, proč dává Radka na odiv své nahé tělo celému světu.

„Na to jste příliš cenná, aby vás viděl nahou kdokoliv, třeba i soused, který bydlí naproti. Ale to je samozřejmě jeden z názorů v této debatě,“ uvedla sledující.

„Rozumím, co píšete, ačkoliv sama nevnímám nahotu dehonestujícím způsobem. Když jsem začala chodit s Tomášem, tak on vystavil moji nahou fotku (to jsem ještě měla hezký vlastní prsa) na veřejné výstavě. Nikomu to tenkrát nevadilo, protože jsem byla ve vztahu, protože jsem se nefotila sama, a protože jsem to sama nesdílela,“ odpověděla Radka. ■