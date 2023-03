Proč zatím žádná nedostala Jaromíra Jágra do chomoutu? Krásná sporťačka má jasno

Inna Puhajková žila několik let se slavným hokejistou. Foto: Jan Handrejch, Právo

Zajímal nás názor jeho bývalé partnerky Inny Puhajkové (36), která s "Džegrem" chodila od roku 2006. Žili spolu v Americe, tři roky i v Rusku. Jejich vztah trval šest a půl roku. Je něco, co by Jaromírovi při ohlédnutí zpátky poradila, aby mu vyšel vztah a stal se tátou?

„Takovou radu bych mu dala jen osobně, kdyby o ni vůbec stál. Já ho chápu, hokej měl vždy na prvním místě, hokejem žil a tím, jak do toho dával maximum, tak se bál mít rodinu během aktivní kariéry. Buď by šidil hokej, nebo rodinu, proto si myslím, že to oddaloval,“ řekla Super.cz sportovní moderátorka.

„Muži mají výhodu, že mohou mít dítě ve čtyřiceti, v padesáti nebo klidně až v sedmdesáti. Každý si o tom může myslet, co chce, ale je to jen a jen jeho věc, kdy se pro to rozhodne.“

V jeho náruči se postupně vystřídalo několik krásek, avšak hokej byl pro něho vždy číslo 1. Žádné se zatím nepodařilo slavného sportovce „ukotvit“ v manželství. Možná leckoho napadne, jestli to třeba nebylo i jeho maminkou, nesrovnával ostatní ženy s ní? Nemluvila mu do vztahů?

„Já tohle tvrzení vždycky rozporovala, vzniklo někdy v začátcích, tahle pro mě trošku fáma. V době, kdy Jarda začínal v NHL, tak tam s ním Anička žila, starala se o něj, vařila, dělala mu zázemí. Takže tam možná byly nějaké problémy s tehdejšími partnerkami. Nám do vztahu nikdy nezasahovala, naopak ke mně se chovala velice vstřícně,“ svěřila Super.cz Inna.

„V úplných začátcích mě hodně podporovala, ještě na Kladně mě učila vařit. Dávala mi rady, jaké suroviny a kde v New Yorku pořídím atd. Jednou mi řekla: když tě bude něčím štvát, tak za mnou přijď a já mu vyčiním,“ zavzpomínala se smíchem.

S naší hokejovou legendou prožila Inna od svých dvaceti let šest a půl roku. Na co z té doby ráda vzpomíná? „Mám náš vztah spojený s obdobími, kde jsme žili, ta místa měla hodně velký vliv pak i na naše soužití. Nejraději asi na začátky, na dva roky v New Yorku. Následující tři sezóny v Rusku to pak bylo náročnější, a i pro náš vztah velká zkouška.“

O to hezčí byl potom návrat do Ameriky, kde spolu strávili ještě rok ve Philadelphii. „Tam jsem si to hodně oblíbila, jak tým, vztahy v něm, tak i město samotné. Byla to taková hezká tečka,“ řekla Puhajková Super.cz. ■