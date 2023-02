Zemřel Madonnin bratr Anthony Ciccone. Roky žil na ulici pod mostem

Starší bratr Madonny Anthony Ciccone je po smrti. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

O jeho skonu informoval švagr Joe Henry, jenž je manželem Madonniny sestry Melanie Ciccone. „Můj švagr, Anthony Gerard Ciccone, včera večer opustil pozemský svět,“ oznámil Henry s tím, že jej znal od svých patnácti let a bral ho jako svého bratra. Bližší okolnosti úmrtí však nesdělil.

Zatímco Madonna se v roce 1978 přestěhovala do New Yorku, aby se zde věnovala tanci a započala svou veleúspěšnou kariéru, on zůstal převážně v Michiganu, kde pracoval pro jejich otce. Časem však propadl alkoholu a zůstal bez domova.

Stejně jako jeho slavná sestra i Anthony setrvával koncem 80. let nějaký čas v New Yorku. Carolina Gengo (59), která byla v té době jeho přítelkyní, o něm prohlásila: „Byla to taková ztracená duše, která se snažila najít svou cestu, ale byl to dobrý člověk. Všude měl knihy, to bylo vše, co opravdu měl. Miloval četbu o životě a filozofii a chtěl si o tom povídat. Mluvil i o tom, jaké to bylo být bratrem Madonny. Nelíbilo se mu, že je známý jako její bratr. Vyprávěl o jednom okamžiku, kdy v den jeho narozenin zavolal asistent jeho sestry, aby se zeptal, kolik peněz chce jako dárek, to ho od ní odcizilo,“ řekla Gengo.

Anthony Ciccone žil řadu let pod mostem v Michiganu a tvrdil, že se k němu rodina otočila zády. „V jejich očích jsem nula, nikdo, ostuda. Kdybych umrzl, moje rodina by o tom půl roku nevěděla nebo by se o to nestarala,“ řekl Daily Mailu v roce 2011 Ciccone, který žil pod mostem s kamarádem Michaelem.

Zpěvačka věděla o jeho trápení a bratrovi několikrát nabízela pomoc, chtěla mu zaplatit léčebnu. ■