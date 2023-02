Dojemné vyznání Karla Zimy: Nedokážu si představit, že bych ji nepotkal, říká o mladší manželce, s níž čeká dítě

Karel Zima promluvil o manželství. Super.cz

Před necelým rokem si herec Karel Zima (51) vzal svou půvabnou partnerku Lucii za ženu. Už v té době se pár netajil informací, že by si přáli vychovat společného potomka, a jejich přání se také splní. Lucie je totiž těhotná, jak oznámil herec na svém instagramovém účtu.

„Můžu prozradit jenom tolik, že plánujeme,“ prozradil Karel Zima pro Super.cz pouhý den před oficiálním odhalením. Ač si nechával informaci o těhotenství své manželky pro sebe, radost v očích mohla říct víc než tisíc slov.

I když Karla a Lucii dělí devatenáctiletý věkový rozdíl, v tomto manželství překážkou rozhodně není. Dle hercových slov je zřejmé, že se zkrátka hledali, až se našli.

„Manželství, to je vlastně jenom instituce, ale ten vztah je důležitý. Nedokážeme si bez něj představit naše životy. Prožíváme ho se vším, co k tomu patří. Starosti, krásy, hádky, zážitky i dobrodružství. Myslím si, že to máme naplněné vším a je nám spolu hezky. A jak říkám, nedokážu si představit, že bych ji nepotkal,“ svěřil se Zima, se kterým jsme se potkali během focení plakátu ke hře Bavič, kde bude účinkovat po boku Dany Morávkové (51) a Jana Řezníčka.

„S Danuškou jsem se na rozdíl od Honzy znal a jsem rád, že v tom je. Myslím si, že jsme prima trojka, a doufám, že oni tvrdí to stejné o mně,“ dodal s úsměvem. ■