Razantní proměna Dany Morávkové: V nových vlasech a rudé rtěnce je k nepoznání

Dana Morávková prošla velkou proměnou. Super.cz

Tentokrát za tím bude stát její nová divadelní práce, během které bude mít ohnivou paruku s ofinou a rudou rtěnku.

„Za touto proměnou stojí nová divadelní role. A pokud jste mě nepoznala, tak je to dobře, protože by mě v začátku neměli poznat ani diváci či fanoušci. Ale hlavně by mě neměl poznat Karel Zima,“ svěřila se Dana pro Super.cz během focení plakátu k inscenaci Bavič, ve které se bude také vydávat za zaměstnankyni banky.

Hra Bavič poukazuje také na odvrácenou stranu showbyznysu, ve kterém se sama herečka pohybuje už od dětství. Není se tak čemu divit, že se s odvrácenou stránkou tohoto světa také setkala.

„Točím už od třinácti let, asi nemám špatnou zkušenost se showbyznysem. Ale je pravda, že nás s manželem v jednu dobu bulvární novináři pořád rozváděli. My jsme spolu už sedmadvacet let a já jsem připravená, že nás budou dál rozvádět i rozcházet a je mi to dost jedno,“ dodala se slovy, že tyhle fámy brala vždy s nadhledem. ■