Už jsou spolu 50 let! Ondřej Hejma vyrazil do společnosti se svou ženou. Nezapomněl ani na stylového kulicha

Ondřej Hejma má svou ženu po boku už 50 let. Michaela Feuereislová

Čas letí. Muzikant Ondřej Hejma (72) a jeho žena Vladimíra si řekli své ano před padesáti lety a pořád jim to klape. Je ale samozřejmé, že i u nich se někdy objeví mráčky v ráji.

„Je to skutečně těžké. Chce to toleranci, otužilost, otrlost. Nebudu spekulovat, jestli jsou ve hře i city jako láska. Ale jo, trošku to tam musí být. Nepodělávat se z toho, ale musí tam být, bez toho nejde,“ svěřil se nedávno Ondřej pro Super.cz.

Manželé Hejmovi tak bezpochyby mají jedno z nejstabilnějších manželství v České republice. Seznámili se kdysi na koncertě v Malostranské besedě a od té doby jsou spolu.

Nyní se objevili ve společnosti na premiéře filmu Děti Nagana, který připomíná 25 let od chvíle, kdy Češi porazili v Japonsku Rusko 1:0 a přivezli zlaté medaile. Jelikož je Ondřej Hejma správným hokejovým fanouškem, tak nezapomněl na kulicha v českých barvách. ■