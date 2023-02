Herečka odhalila svoje tajemství: Monika Timková po anorexii přiznala, že bojuje i s kožními problémy

Herečka Monika Timková promluvila o svých kožních problémech. Super.cz

„Mám aktuálně nahoře asi 4 kila, což je super. Nemůžu říct, že je to vždy zalité sluncem, ale cítím se fajn. Všechno funguje, jak má, takže je to na dobré cestě,“ svěřila se Monika Super.cz.

Herečka své tajemství odhalila také proto, že chtěla pomoci dalším lidem s tímto problémem. „Když jsem to řekla do světa, tak mi psalo hodně slečen. Píšu si s nimi přes Instagram a snažíme se spolu bojovat.“

To ale není to jediné, co usměvavou černovlásku tráví. Monika svádí také boj s kožními problémy. Trápí ji pigmentové skvrny a akné. „Ono všechno souvisí se vším a já jsem patnáct let brala antikoncepci, vysadila jsem ji a obrovsky se to zhoršilo. Koukala jsem na Instagram a tam Míša Tomešová (31) a Matka Veronika doporučovaly Juditu Halvovou. Dostala jsem přesnou skladbu krémů a mikrojehličkování, které je spojené i s jemným chemickým peelingem a pak maskou, na to chodím každý měsíc a do toho beru čínské bylinky,“ dodala v rozhovoru Monika Timková. ■