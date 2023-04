Práci před kamerou vyměnila za reality: Do jedné show by Zuzana Belohorcová přece jen chtěla

Zuzana Belohorcová Foto: se svolením Z. Belohorcové

„Pro nás je to top místo, jsme blíž k rodině a přátelům a známým. Jsou tady s námi všichni, polovina našich známých si tady koupila nemovitosti a jsem ráda, že se obrátili právě na nás,“ svěřila se Super.cz Zuzana, která se na ostrově s manželem začala věnovat realitám. Přestože firmu rozjeli teprve před rokem, skvěle se jim daří.

„Věnujeme se realitám, otevřeli jsme si realitku. Jsme spokojení, protože byznys se rozběhl, jsme za to vděční. Máme dvě kanceláře a chceme koupit třetí, co bude napůl realitka a napůl kavárna. Máme spoustu klientů, kteří se na nás obrací a důvěřují nám,“ prozradila Belohorcová, která tak svět showbyznysu trochu pověsila na hřebíček.

„Já jsem v realitce v propagaci, dělám Instagram, propagaci, točím videa a dávám to do světa, manžel se věnuje klientům,“ řekla nám Slovenka s tím, že nabídky do televizních show chodí, je ale jedna, která by pro ni byla splněným snem.

„Před dvěma lety jsem si střihla Tvář, dostala jsem nabídku i do Survivora. Mě osobně láká taneční show, do které mě ještě nepozvali, ale možná to přijde, StarDance je jedna ze show, které by mě opravdu bavily. Já myslím, že v showbyznysu hrají prim mladší a šikovnější. Já jsem si svoji kariéru užila, jsem vděčná, že se mohu věnovat dětem a rodině, ale StarDance bych si střihla,“ dodala Zuzana Belohorcová. ■