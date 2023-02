Přes 6 hodin čekání, které chtěla vítězka StarDance vzdát: Takhle nakonec rozvlnila své sexy tělo v průvodu v Riu

Veronika Lálová Foto: Super.cz/se svolením V. Lálové

„Byl to průvod, který se koná pro menší taneční školy, které bojují o postup mezi ty, které tančí na Sambodromu. Celé to bylo hodně náročné hlavně proto, že jsme přišli na řadu před šestou ráno. Sraz byl o půlnoci, takže čekání šílený,“ svěřila se Super.cz tanečnice, která po celou noc čekala mezi místními na ulici.

„Přiznávám se, že jsem to chtěla vzdát a jít domů, nebylo si ani kde sednout, takže jsme seděly na zemi a čekaly. Ale byla to zkušenost, chtěla jsem si zažít právě i takový průvod, tu atmosféru. Nejen Sambodrom,“ svěřila se tanečnice s tím, že i přes komplikace je za zkušenost ráda. „Krásná hudba a já si to překvapivě i v tuto dobu užila,“ dodala Veronika Lálová, která v Brazílii ještě na několik dní zůstává. ■