Žádný rybník nebo jezero! Marta Jandová se ponořila v mínus sedmi stupních do kádě naplněné ledem

Marta Jandová Super.cz

Zpěvačka Marta Jandová (48) překonala strach a vlezla v mínus sedmi stupních do kádě naplněné ledem. Jak sama říká, chtěla především přeprat svoji hlavu. "Chtěla jsem to vyzkoušet. Zajímalo mě to z hlediska hlavy, jestli všechno jde, když se člověk správně soustředí," řekla Super.cz Marta.