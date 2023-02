Muž roku odletěl na Survivor, i když věděl, že jeho snoubenka je těhotná! Exotická kráska nám prozradila pohlaví miminka

Angie Mangombe promluvila o Survivoru i těhotenství Super.cz

"Je to pro mě strašný, šíleně mi chybí. Byla jsem dnes na ultrazvuku, dozvěděla jsem se, že to je kluk. Nemám s kým to oslavit, je to pro mě hodně těžký. Navíc s těmi hormony, které fungují," řekla Super.cz Angie.

Josef odlétal, když už věděl, že jeho přítelkyně je těhotná. "On to chtěl několikrát zrušit, ale já jsem mu řekla, že je potřeba, aby si plnil své sny. Chci být partnerka, která je podpora než ho tahat dolů," vysvětluje.

"Kdyby tam vydržel celé tři měsíce, tak to už bych byla v osmém měsíci a budu skoro rodit. Doufám, že porod stihne. Doufám, že to stihne, věřím v to," dodala exotická kráska. ■