Iveta Vítová po rozchodu s manželem promluvila! Otevřená zpověď o novém muži a společném bydlení

Iveta Vítová Michaela Feuereislová

"Je to fajn, je to hezké, je to příjemné. Ano, vídáme se. Konečně mám pocit, že nejsem na všechno sama. Ten pocit, kdy vedle vás někdo stojí, podporuje vás hlavně psychicky, je strašně fajn. Dělá mi to dobře, doufám, že jsem nic nezakřikla," řekla Super.cz Iveta.

Společné bydlení zatím v plánu není. "Užívám si to a je mi dobře. Ale neplánujeme společné stěhování a společné žití. To rozhodně ne. Je mi takto hezky," dodala s tím, že o partnerovi více nemluví, protože si to nepřeje. "Chtěla bych respektovat jeho přání, že nechce být v mediích, což naprosto chápu. Ne každý z toho má radost. Nechci se ale skrývat, není ani důvod ani z jedné strany. Na druhou stranu to nechci křičet do světa," uzavřela Vítová. ■