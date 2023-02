Tohle byste nechtěli vidět, natož jíst! Hvězda Survivoru Petr Švancara musel sníst vařený mozek krávy

Petr Švancara jedl vařený mozek krávy TV Nova

Jedno z jídel se totiž skrývalo pod poklopem. A právě "Švanci" byl ten, kdo dražbu vyhrál. Po odklopení ho ale čekal pořádný šok. Místo lahodného moku či kusu dobrého masa našel vařený mozek krávy.

Zklamání nešlo na Švancim nepoznat. "To nedám. To nesním. Strašně to smrdí. Ježišmarjá, to smrdí. Fuj," reagoval smutný Švancara, kterého povzbuzovali jeho parťáci z týmu Hrdinů. "Zacpi si noc a to dáš," radila Karolína Krézlová (35). Švancara nakonec přeci jen pár soust dal. Přeci jen ho čekají další týdny plné hladu. ■