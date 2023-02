Monika Leová se těšila na rodinnou dovolenou ve Vietnamu. Pro jejího muže skončila už na letišti v Praze

Monika Leová s manželem Martinem Košínem a dcerou Miou Michaela Feuereislová

„Prosím vás, doporučujeme si opravdu překontrolovat víza. Martíka na letišti kvůli nim nepustili, takže letíme s Miou samy. Tak snad to spolu zmáknem,“ vzkázala Monika. Co přesně bylo s vízy špatně, neuvedla, zatím to prý sama nechápe.

Dlouhou cestu na trase Praha - Dubaj - Hanoj tak absolvovala jen s dvouletou dcerou. Ta značnou část letu prospala, což Monika kvitovala s nadšením. Nyní už jsou obě ve Vietnamu, kde si je na letišti vyzvedl Moničin otec. „Děda si nás vyzvedl a teď jen budeme doufat, že nám brzy dorazí i tatínek,“ vzkázala Leová. ■