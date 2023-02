Cindy Crawford chtěla potěšit fanoušky fotkami ze sauny a svými ‚dětskými vlásky‘. Dočkala se ale pořádné sody a snímky smazala

Modelčino hravé já z videa u fanoušků moc nebodovalo. Profimedia.cz

Zatímco před dvěma týdny Cindy Crawford (57) své příznivce na Instagramu potěšila sexy snímky z vany a mohla si přečíst stovky pochvalných komentářů, tentokrát se dočkala pravého opaku. Modelčino hravé já na videu ze sauny nezabodovalo a na prvotní koupelnový úspěch bohužel nenavázala. Poté, co lidé nemohli uvěřit, že je na fotkách skutečně ona, Cindy video raději smazala.

Šestapadesátiletá modelingová ikona si na záběrech, které sama pořídila v sauně a pojmenovala je ‚baby hair in the sauna‘, hraje se svými kratšími vlasy nad čelem a připojuje i vzdušný polibek. Cindy, která se zároveň zvěčnila bez make-upu, si z nich udělala jakousi ofinu. Na první pohled ale topmodelku téměř nikdo nepoznal a právě takovými komentáři ji fanoušci doslova zasypali i na Instagramu.

„Bože můj, vypadáš úplně jinak!!!“ zněl jen jeden z mnoha názorů nesoucích se ve stejném duchu. „Kdo je to v příspěvku u Cindy? Kamarádka? Milenka? Zaměstnankyně?“ rýpnul si další. „Myslela jsem, že je to Olivia Benson, než jsem si přečetla jméno,“ píše další uživatelka, zatímco jiná v Cindy zase viděla spíš Julii Roberts.

Pod článkem na Daily Mailu si lidé nebrali servítky už vůbec. „Je ve stejném věku jako já. Potom, co jsem ji viděla bez make-upu, se teď cítím dobře. A to nemám žádné výplně a tak dále,“ zní jeden z mírnějších názorů. „Vždycky jsem si myslel, že stárne s grácií, až do teď,“ píše další, zatímco jiný čtenář reaguje: „Všichni vypadají k nepoznání bez všeho toho stylového oblečení, profesionálního make-upu, kadeřníků a fotografů.“ ■