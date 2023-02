Konec jedné éry. Hvězda Hry o trůny se po 5 letech rozešla s přítelem. V jejím vyjádření nechyběl humor

Maisie Williams se rozešla s přítelem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Maisie, kterou lidé znají především jako nebojácnou Aryu Stark ze slavné série, byla se zakladatelem modelingové agentury poprvé veřejně spatřena v únoru roku 2019. Jejich vztah byl ovšem ve skutečnosti „pětiletkou.“ V poslední době se ovšem spekulovalo o jeho konci, když byla Maisie na dovolené s přáteli v Austrálii a Reuben na Islandu. Dnes herečka oficiálně potvrdila konec lásky na sociální síti.

„Konec jedné éry. Já a Reuben jsme se rozhodli ukončit náš vztah. Setkali jsme se před pěti lety a naše spojení se vždy hluboce promítalo do naší práce. A tak to bude i dál,“ napsala Maisie, která je prý vděčná za to, že se svým expřítelem bude moci dále spolupracovat.

Vyjádření pak ukončila vtipně větou, že prosí, aby jim lidé nepokládali žádné další otázky, protože musejí ochránit své děti. A na závěr připsala, že se jedná o jejího psa.

Pro herečku byl její poslední vztah zároveň druhým vážným. Mezi lety 2015 a 2018 randila se svým spolužákem Olliem Jacksonem. ■