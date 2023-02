Tourettův syndrom zpěváka ochromil přímo na jevišti: Fanoušci se zachovali fantasticky

Lewis Capaldi Profimedia.cz

Zpěvák Lewis Capaldi loni v září svěřil fanouškům, že trpí Tourettovým syndromem. „Chtěl jsem to zveřejnit, protože bych nerad, aby si lidé mysleli, že beru kokain,“ sdělil britskému deníku The Sun důvod, proč diagnózu oznámil veřejně.

Nemoc se u něj projevuje cukáním v rameni - když je nadšený, šťastný, nervózní nebo ve stresu. „Zvyknul jsem si s tím žít a není to tak hrozné, jak to vypadá,“ řekl šestadvacetiletý zpěvák.

Zřejmě kombinace více emocí zapříčinila, že jej tiky přepadly při koncertě v německém Frankfurtu. Zrovna zněla slavná píseň Someone You Loved, když si fanoušci všimli příznaků, kvůli kterým Capaldi nemohl chvíli zpívat. V tu chvíli se celá hala semkla a vzala to za něj.

„Podržíme tě!“ vzkázala jedna z fanynek, která sdílela záběry z koncertu na TikToku.

Při oznámení své diagnózy zpěvák také popsal léčbu. Do ramene dostává botoxové injekce na zmrazení tiků ve svalu. „Některé dny to trochu bolí, některé je to zkrátka nepříjemné, ale to je všechno,“ řekl.