Původem sudetský Němec uměl hrát skvěle gestapáky. Vynikl i jako knížepán v Troškově Princezně ze mlejna

Oto Ševčík Foto: ČTK / Jan Kuděla

Tento vynikající herec se zajímavou tváří se v českých filmech prosadil především v rolích gestapáků. Původem sudetský Němec Oto Ševčík (23. 10. 1931 - 25. 2. 2003) se narodil v Karviné a studoval německé školy. Nerad to přiznával, ale v dětství byl také členem Hitlerjugend. Nicméně po skončení druhé světové války nebyl kvůli stáří otce a nemocné matce odsunut do Německa. O prázdninách se také naučil česky a z německé tercie přešel do české tercie těšínského gymnázia.