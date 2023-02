Paris Hilton byla ve svých 15 letech znásilněna. Hotelová dědička otevřeně popsala traumatickou zkušenost

Paris Hilton Profimedia.cz

Podnikatelka a bohatá dědička se nedávno stala maminkou, a možná i proto se tak chce jednou provždy vypořádat se svou minulostí a říct světu, že život miliardářky nemusí být jen růžový. Nedávno se svěřila s tím, že až do doby, než potkala svého současného manžela Cartera Reuma, byla spíše asexuální a teď odhalila, v čem nejspíš byla příčina jejího stavu.

Paris jako mladá dívka žila se svou babičkou v Palm Springs a spoustu času trávila s kamarádkami v místním obchodním domě. Tam se často potulovali muži, kteří taková děvčata vyhledávali. Jednou dívky pozvali k sobě domů, kde Paris nabídli chlazený alkoholický nápoj a jeden z mužů ji nutil k tomu, aby ho vypila.

„Když jsem si dala jeden nebo dva doušky, začala se mi točit hlava a omdlévala jsem. Nevím, co tam dal, ale předpokládám, že to byl Rohypnol,“ řekla Paris magazínu Glamour UK. Tehdy se probudila o pár hodin později a pamatovala si, že se stalo něco špatného. Věděla, že jí onen muž zakrýval ústa a do ucha jí šeptal, že spí.

Brzy po tomto traumatickém zážitku šla Paris na internátní školu do Utahu, kde ale bohužel sexuální obtěžování pokračovalo. Podnikatelka později u soudu vypověděla, že byla denně verbálně, psychicky a fyzicky týrána. ■