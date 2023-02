Sestřička z Ordinace jako by zastavila čas: Umět stárnout je umění, botox je pro mě velkou neznámou, říká

Kristýna Janáčková se přibývajího věku rozhodně nebojí. Super.cz

Stojí za tím nejen spokojený rodinný život, ale také péče o sebe a své zdraví, do kterého investuje čas.

"Velmi se o sebe starám, především vnitřně, protože to, jak se cítí člověk uvnitř a co vyzařuje, dělá tu krásu. Jsem hypersenzitivní typ člověka. Radostí jsou mé domácí rituály nebo meditace, při kterých si pouštím hudbu. Dávám si pozor na to, co jím a sázím na přírodní kosmetiku,“ svěřila se Kristýna pro Super.cz s tím, že se ve svém těle cítí líp než kdy dřív.

„Myslím si, že si k tomu musí člověk dojít, každý má určitou životní cestu a na té pozná, co potřebuje a nepotřebuje. I já jsem si k tomu musela dojít a můžu říct, že bych čas nechtěla vůbec vrátit. Teď a v tento moment se cítím nejlépe, jak jsem se kdy cítila,“ svěřila se nám herečka, kterou znají lidé ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Cesty domů.

Kristýna se také neplánuje pouštět do boje s přibývajícími vráskami botoxem a podobnými procedurami. Naopak se přijímá taková, jaká je.

„Nemám ráda tento styl zkrášlování, botox je pro mě jednou velkou neznámou. Nedokážu si představit, že bych na to šla. Snažím se své stáří přijímat, myslím si, že je umění umět stárnout. Každá žena by chtěla mít mladou tvář bez vrásek, ty ale patří k životu. Myslím si, že je pro ženu osvobozující, když to přijme tak, jak to je,“ vysvětlila maminka dvou synů, které přivedla na svět se svým dlouholetým partnerem Michalem. ■