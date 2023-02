Monika Marešová utrpěla úraz na lyžích: Musela být převezena do nemocnice

Monika Marešová utrpěla na lyžích úraz. Herminapress

První žena Leoše Mareše Monika Marešová (48) si vyrazila do italského Livigna na lyže. Alpské radovánky se ale ve vteřině změnily v drama, při němž zasahovala horská služba i sanitka. Monika spadla na namrzlé sjezdovce.

„Ráda jezdím docela rychle a včera to bylo hodně namrzlý a blbě mi to podklouzlo. Měla jsem takový blbý pád, hodně jsem se bouchla do hlavy. Praskla mi trošku i helma, motala se mi hlava,“ popsala nehodu. Nutno podotknout, že fotografie pořízené během příjezdu záchranářů vypadaly děsivě. Naštěstí nešlo o nic vážného.

„Asi jsem si hnula s krkem, celé odpoledne se mi točila hlava, ale teď už je to dobrý. Jen mě bolí celé tělo, taky koleno, které mám čtyřikrát operované, asi i s ním jsem si trochu hnula,“ svěřila.

Marešová byla převezena na ošetření do nemocnice, ze které se vrátila se zdravotním límcem na zafixování krku. Teď už se na ostatní lyžaře může jen dívat. „Na dnešek předpovídali, že má být ošklivo, a takhle krásně se nám vyčasilo. To je bóžo, je mi strašně líto, že nemůžu jít lyžovat, je mi smutno, hned bych běžela,“ dodala. ■