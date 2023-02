Další svědectví sblížení Petra a Andrey ze Survivoru: Všímáme si toho všichni, ale není to naše věc, řekla spoluhráčka

Další hráč z kmene Hrdinů promluvil o blízkém vztahu bývalých partnerů. Foto: Super.cz/TV Nova

„Je to nějaký sestřih, nemůžu z toho poznat, co se tam děje. Pítrovi věřím a doufám, že k ničemu, co překračuje hranice, nedojde,“ řekla Gábi k videu, které jí Nova pustila.

Pak se k záznamu vyjádřila i Laura Chrebetová, která má v Survivoru také partnera. A to Martina Kulhánka, se kterým vyhrála Love Island.

„Já kdybych tohle viděla, tak bych se asi rozplakala. Ty jsi možná v tomhle silnější než já. Pokud jde o Martina a šlo o hru, tak by nezašel možná takhle daleko. Pro mě osobně je to dost daleko na to, že má doma mě. Asi bych to snášela hůř, ale chápu, že to může být i nějaká herní strategie,“ reagovala Laura, která svými slovy nakonec Gabrielu rozplakala.

I když se zdá celá situace ze strany televize Nova na sílu zdramatizovaná, tak se na obrazovky dostalo další svědectví k jejich sblížení. A to rovnou od jejich spoluhráčů z kmene Hrdinů.

„Když pozoruji, jaké to tady máme v kmeni, tak si myslím, že Andy určitě nebude držet víc s Kačkou než s Pítrem. S Pítrem k sobě mají hodně blízko, všímáme si toho úplně všichni. Někteří se i diví, protože má doma přítelkyni, někteří z nás to moc nechápou. Samozřejmě to není naše věc, takže to neřešíme. Myslím si, že tam je úplně jasné, že Pítr a Andy budou držet spolu, ať se děje, co se děje,“ řekla herečka Pavlína Sigmundová v novém díle, který byl odvysílaný na platformě Voyo. ■