Jiří Šlégr zavzpomínal na Nagano: Po zápase nastala menší neshoda se Slováky

Uplynulo 25 let od chvíle, kdy čeští hokejisté porazili Rusko v Naganu 1:0 a přivezli domů zlato. Na tento okamžik nikdo z nás nezapomene, protože to bylo vůbec poprvé, co samostatná Česká republika takto triumfovala v hokeji. Je jasné, že bývalý hokejový obránce Jiří Šlégr na tento den ve své kariéře nikdy nezapomene.

„Člověku se derou slzy do očí, protože člověk si vzpomene, co se dělo tady doma. Jak se všichni semkli, měli se rádi, podporovali a byli pyšní na to, že jsou Češi,“ svěřil se Super.cz.

Zároveň ale zavzpomínal na situaci, kdy kvůli výhře následoval menší rozkol s našimi východními bratry. „Někdo se rozeběhnul do Českého domu, já do Slovenského domu, protože my jsme tam s partou kluků chodili po zápase na dvě pivka a cítili jsme, že na ten úspěšný závěr bychom tam těm chlapům měli jít poděkovat. Ale paradox na tom je, že oni nás tehdy nepustili dovnitř, že to měli zakázaný, že jsme uspěli a oni ne. My se nad tím zasmáli, vyndali nám stůl venku a tam jsme slavili.“

My jsme si s Jiřím Šlégrem povídali na premiéře filmu Děti Nagana, kam ho doprovázela jeho půvabná žena a Miss České republiky 2005 Lucie. Jak nám ale přiznal, se všemi kolegy z Nagana už v kontaktu není. „Přece jenom 25 let je dlouhá doba a každý máme svůj osobní život, každý děláme něco jiného. Když máme šanci, tak se samozřejmě rádi potkáme, ale není to moc,“ doplnil Jiří Šlégr. ■