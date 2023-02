Od oslavy kulatých narozenin poprvé ve společnosti: Bára Basiková prozradila, jaké byly její šedesátiny

Bára Basiková oslavila 60. narozeniny. Popsala, jak tato párty vypadala. Super.cz

Čas letí jako vítr a zpěvačka Bára Basiková (60) před pár dny oslavila kulaté narozeniny. Zdá se to až neuvěřitelné, ale jedné z nejúspěšnějších českých zpěvaček bylo 60 let.

„Moje dcery a nejbližší kamarádky mi připravily neskutečný večer, byla jsem z toho rozsekaná a ještě jsem,“ svěřila se Super.cz. Z věku si nic nedělá, je to pro ni jen číslo.



Ačkoliv Báru v loňském roce začaly trápit zdravotní problémy, úsměv ji neopouští. Jak nedávno Super.cz prozradila, je na tom lépe. "Tedy víceméně. Definitivně za mnou to není, ale je to v procesu léčby. Věřím, že na dobré cestě," svěřila se nám před časem.

My jsme si s ní tentokrát povídali na premiéře filmu Děti Nagana, který připomněl 25 let od chvíle, kdy Češi porazili v hokeji Rusko 1:0 a přivezli domů zlato. „Bylo to něco fantastického, prožila jsem to, proplakala a jsem na naše hokejisty pyšná a je to úžasný,“ dodala na červeném koberci Bára Basiková. ■