Další potíže s bydlením u Matušových: Lezou k nám cizí lidi, je to šílené, svěřila se nám maminka malé dcery

Zdá se, že co se týče bydlení, tak se Bohuši (49) a Lucii Matušovým (19) lepí smůla na paty.

Lucie nám nedávno prozradila, jak se těší z nového bydlení, na které si pomalu zvykala už i její malá dcera. Avšak radost a možná i vysněný pocit z bezpečného tepla ji domova nakonec dlouho neprovázel.

„Ještě nemáme všechno kompletně zařízené, tak dost lítáme. Našla jsem v okolí spoustu krásných aktivit, které můžeme s dcerkou navštěvovat, tak se moc těším. Máme teď mnohem větší kuchyň,“ řekla nám začátkem ledna.

Dnes je vše jinak a manželé si musí opět hledat nové bydlení.

„Doufali jsme, že se nám konečně podařilo najít byt, kde bude vše v pořádku a bude nám dobře. Byt nebyl zařízený, proto jsme si ho mohli uzpůsobit dle svého. Když bylo po měsíci od nastěhování konečně vše hotovo, tak nám majitelka oznámila, že je nucena z rodinných důvodů byt prodat,“ svěřili se manželé na svém instagramovém profilu.

Matušovi si nový byt zatím nenašli a hledání jim neulehčuje ani majitelka bytu.

"Nové bydlení jsme si ještě bohužel nenašli, je to v řešení. Paní majitelka porušila všechno, co mohla. Dnes má přijít se zájemcem, který chce byt koupit. Ještě nám neběží ani výpovědní lhůta a už k nám lezou lidi. Je to šílené," svěřila se maminka malé dcery Natálky pro Super.cz. ■