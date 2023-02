Roman Šebrle se pochlubil fešným synem, který ukázal půvabnou přítelkyni

Roman Šebrle se synem Štěpánem a jeho přítelkyní Michaela Feuereislová

Ten jde svému tatínkovi čím dál tím víc do podoby. Stejně jako jeho otec propadl sportu, místo atletiky ale válí ve fotbale, hraje za pražskou Duklu. Fotbal hraje i Šebrleho dcera Kateřina.

Že neválí v atletice jako on nebo jejich maminka, ale moderátorovi nevadí. „Sám jsem hrál fotbal šestnáct let a děti ho hrály odmalička. Jsem rád za to, že dělají jakýkoli sport, protože učí respektu k soupeři i spoluhráčům, režimu a dodržování pravidel. To si pak s sebou berou do dalšího života,“ prozradil před časem Super.cz Šebrle.

Dámský doprovod ale u Šebrlů nechyběl. Svou přítelkyni Agathu totiž na premiéru vyvedl Štěpán Šebrle. A ze synovy přítelkyně musí mít Roman radost, protože se věnuje atletice. Královna sportu tak přece jen zůstává v rodině. ■