Po úpravě rtů skončila s děsivou alergickou reakcí: Bála jsem se, že mi ústa explodují, řekla dívka a ukázala fotky

Emma Cornett Profimedia.cz

Salon, kam se na zákrok objednala, vybírala mimo jiné podle ceny. „A to mělo být první výstražné znamení,“ říká dnes. „Řekla jsem si o poloviční dávku, ale dali mi celou. Už když to aplikovali, velmi to bolelo. A bolest přetrvala i nadále,“ uvedla dívka na TikToku.

Po pár hodinách se dostavil otok, tomu nejdřív nevěnovala pozornost, bylo jí řečeno, že je to normální. „Rty jsem ale měla stále větší a napuchlejší. Pak mě můj přítel vzbudil, vyděšený, a řekl mi, ať jdu do nemocnice. Měla jsem pocit, že mi rty každou chvíli explodují, bylo velmi těžké mluvit, byla jsem vyděšená stejně jako zbytek rodiny.“

Do nemocnice ale nejela, šla znovu spát. Když se ráno probudila, měla oteklý celý obličej. „Nemohla jsem ani otevřít oči,“ uvedla s tím, že když zavolala do salonu a popsala své potíže, řekli jí, že je to normální.

V panice zavolala do nemocnice, kde jí naordinovali léky na alergii. Otok naštěstí postupně, po pár dnech ustal. Emma doufá, že její příběh bude výstrahou pro ostatní. ■