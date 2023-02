Veronika Žilková těžce nese rozchod se Stropnickým. Skoro horší než smrt syna Melichara (✝198 dní), přiznala

Veronika Žilková přiznala, že s ní rozpad manželství s Martinem Stropnickým hodně zamával. Michaela Feuereislová

Rozvod se Stropnickým přitom ještě stále není uzavřen. „Rozvod je pozastaven do doby, než bude vyřešena péče o děti. Jednou byl soud zrušený, protože manžel očekával delegaci z SPD. A teď bude odročený, protože moje právnička jde na operaci,“ řekla Super.cz před pár dny Žilková, jež byla se Stropnickým osmnáct let, z toho čtrnáct let byli manželé.

Společně si prožili dobré i zlé. K těm krásným chvilkám patří narození dcery Kordulky v roce 2005. O dva roky později se hereckému páru narodil syn Melichar, který po 198 dnech života bohužel zemřel. Důvodem byla vrozená brániční kýla. Tragická událost jejich manželství nezlomila. Rozpad vztahu přišel až loni, když se Stropnický zakoukal do mladší ženy. Žilková nyní přiznala, že konec manželství nese hodně těžce.

„Mě to strašně sebralo. Ale když jsem ustála smrt svého dítěte, ustála jsem i tohle, ale troufnu si říct, že tohle bylo skoro horší. Protože to dítě bylo nemocné a nemohlo za tu bolest, kterou vám udělalo. Ale když vám to někdo udělá vědomě, rozum a srdce to nechápou. To dítě nechtělo umřít, ale on mě chtěl opustit,“ řekla deníku Blesk herečka, které nezbývá než doufat, že všechny rány zahojí až čas.

Nyní tráví společné chvíle s hudebníkem Josefem Holomáčem, jenž se stejně jako ona také rozvádí. Zatím ho nechce označovat jako svého přítele, ale spíše jako blízkého kamaráda, s nímž tráví dovolenou a užívá si hezké chvilky ve společnosti. ■