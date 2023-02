Paris Hilton konečně prozradila jméno syna: Inspirovala se známým městem i mytologií

Paris Hilton s manželem Carterem Reumem Profimedia.cz

Phoenix (či Fénix) má několik významů, je to jak hlavní město amerického státu Arizona, tak bájný pták vyskytující se v mytologii mnoha národů, ale rovněž jde o jedno z 88 souhvězdí moderní astronomie.

A nebyla by to Paris, aby i takovou novinu nespojila se svým podnikavým duchem. V rámci oznámení jména syna, jehož se pár dočkal za pomoci umělého oplodnění a náhradní matky, propagovala i svou připravovanou knihu Paris: The Memoir, která by měla vyjít začátkem března.

Paris přidala i vysvětlení, proč zvolili právě toto jméno, které bylo připraveno s předstihem. „Pokud půjde všechno dobře, až tohle budete číst, budeme mít s Carterem chlapečka. Plánujeme ho pojmenovat Phoenix. Je to jméno, pro které jsem se rozhodla už před lety, když jsem hledala na mapě města, země a státy a chtěla něco, co by se pojilo s Paříží (Paris) a Londýnem,“ vysvětluje Paris na Instagramu.

Fanoušci se tak pozastavují nad tím, že jejich příští potomek by se mohl jmenovat právě London (Londýn). Nechme se tedy překvapit, co si pro nás Paris ještě přichystá za novinky... ■