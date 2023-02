Drsná Výměna manželek skončila předčasně. Žena žárlivého Romana nyní šokuje: Náhradní manžel jí prý každý den nabízel sex

Žárlivý Roman s manželkou Zuzanou, které prý náhradní manžel Jirka nabízel sex. TV Nova

Romanova manželka Zuzana naopak zažila vcelku pohodový pobyt u Petřina manžela Jirky a jeho tříletého syna Jiříka. Během Výměny si stěžovala na to, jak je její muž Roman extrémně žárlivý a nesmí bez něj vůbec chodit ven. Po skončení Výměny mluvila o tom, že pokud se poměry doma nezlepší, od Romana odejde. To se ale nakonec nestalo. Pár měsíců od natáčení jsou stále spolu, hádky v rodině sice neustávají, ale prý dostala od manžela více volnosti.

Výměna manželek - vznětlivý Roman se opět hádal

„Miluju ho. Teď už mám víc volnosti,“ prozradila Zuzana s tím, že i Roman se zlepšil a víc jí důvěřuje. Zuzana ale nyní šokovala tvrzením, že pobyt u náhradního manžela Jirky nebyl zdaleka tak idylický.

„Nelíbilo se mi, že mi náhradní manžel nabízel, že se spolu můžeme vyspat bez toho, aby se to někdo dozvěděl. Nadhazoval mi to každý den. Mezi osmi očima jsem to neřekla, protože jsem jim nechtěla ničit manželství. Ona sama Petra musí přijít na to, že je takový,“ šokovala po Výměně Zuzana.

Tomuto tvrzení ale Petra zjevně vůbec nevěří. Výměna manželek prý jejímu vztahu s Jirkou naopak pomohla a pochlubili se krásnou novinkou. „Chceme to stvrdit, budeme se zanedlouho brát, pro nás to mělo velké plus. Loňský rok byl pro nás hodně kritický, teď to začíná vypadat na lepší časy. Doufáme, že se podaří druhé dítě a bude to vše akorát lepší,“ uzavřeli šťastní snoubenci, kteří spolu jako partneři žijí osm let. ■