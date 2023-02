Velké změny u Moniky Binias a jejího manžela: Pár se těší na novou životní etapu

Monika Binias promluvila o nové životní etapě. Foto: se souhlasem Moniky Binias

„Manžel, který se živí hokejem, dostal pracovní nabídku, která se neodmítá. Švýcarsko známe, takže už nějakou představu také máme, protože tam jezdíme roky,“ svěřila se Binias pro Super.cz.

Nejenže tak pro manžele nebude Švýcarsko velkou neznámou, ale také si nemusí dělat starosti s hledáním nového bydlení.

„Zařizování nás nečeká, vezmeme si pouze věci a po dobu angažmá budeme v bytě, který nám poskytne klub. Dokud bude dělat manžel hokej, tak může být každý rok jinde. A právě, když je kluk dobrý, tak má ubytování k dispozici. Tak jako to bylo v předchozích angažmá,“ vysvětlila nám Monika s tím, že by se jednou ráda vrátila do Čech, má to ale jeden háček.

„Největší sen by byl odstěhovat se zpět do Čech, ale tam je ten hokej na strašné úrovni. Je to o korupci, známostech a bohužel je ten hokej tam, kde je. Těží se z generace Nagana a doby před, kdy byl hokej na vynikající úrovni a hráli tam kluci, kteří na to měli. Neplatilo, s kým se táta zná a kdo koho sponzoruje. V cizině je tohle striktní, buď umíš nebo neumíš. Jak u trenérů, tak hráčů,“ řekla známá blondýnka, která se bude ve Švýcarsku věnovat hlavně manželovi a mazlíčkům.

„Co se týče práce, tak to v žádném případě. Švýcarština není němčina, vy jim v podstatě skoro nerozumíte, navíc se Švýcarsko skládá z kantonů, kde se mluví i jinými jazyky a je to velmi těžké. Budu se věnovat sama sobě, manželovi, zvířatům a Švýcarsko budeme poznávat hlouběji. Těšíme se na to,“ dodala. ■